Пять лучших новых отелей мира назвал Michelin Guide

Michelin Guide представил пять отелей, которые претендуют на премию Opening of the Year Award 2026. В список вошли новые объекты в Венеции, Киото, Люксембурге, Лондоне и американском штате Монтана, передает BAQ.KZ.

Победителя объявят 18 сентября вместе с новыми гостиничными наградами Michelin Key.

В Венеции в список попал Airelles Palladio Venice, первый отель бренда Airelles за пределами Франции. Он расположен на острове Джудекка напротив площади Сан-Марко. После многолетней реставрации объект открылся весной 2026 года. В отеле 45 номеров и люксов, трехэтажный спа-комплекс Guerlain площадью 1,7 тыс. квадратных метров и рестораны с участием Жан-Жоржа Вонгерихтена, Нобу Мацухисы и Норберта Нидеркофлера.

© Airelles Palladio Venice

В Киото Michelin выделил Capella Kyoto, спроектированный архитектором Кэнго Кумой. Отель расположен в одном из районов гейш и стилизован под традиционные городские дома machiya. В нем 89 номеров, несколько люксов с онсэнами и программы знакомства с японскими ремеслами и культурой.

Люксембург в списке представляет Villa Petrusse. Отель разместился в восстановленном здании 1880 года и насчитывает 22 номера и люкса. Среди его особенностей исторический винный погреб, дегустационные программы и ресторан Le Lys с одной звездой Michelin.

© Villa Petrusse

В Лондоне номинирован The Chancery Rosewood, открытый в здании бывшего посольства США на Grosvenor Square. По данным Michelin Guide, реконструкция длилась около восьми лет и обошлась примерно в 1 млрд фунтов стерлингов. В отеле более 700 произведений современного искусства, терраса на седьмом этаже, 25-метровый бассейн и восемь ресторанных концепций.

© The Chancery Rosewood

Американский One&Only Moonlight Basin расположен в Big Sky, штат Монтана. Курорт объединяет лыжный отдых и спа, предлагает частную отапливаемую гондолу, домики с панорамными окнами, доступ к лыжным трассам, гольфу, рафтингу и другим видам активного отдыха. Территория отеля занимает около 240 акров, национальный парк Йеллоустон находится примерно в часе езды.