В Алматы произошло цепное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. В результате аварии пострадал водитель Hyundai Tucson.

По предварительным данным, автомобили Hongqi и Hyundai Tucson двигались на север по улице Саина. Водители сообщили, что из-за создавшего аварийную ситуацию Changan им пришлось резко остановиться. После этого оба вышли из машин, чтобы осмотреть автомобили.

В это время к месту происшествия приближались Audi и Hyundai Sonata. Водитель Audi заметил препятствие и начал тормозить, однако следовавшая за ним Hyundai Sonata столкнулась с немецким автомобилем.

От удара Audi отбросило вперёд, после чего машина наехала на водителя Hyundai Tucson, находившегося на проезжей части.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники управления полиции Ауэзовского района.