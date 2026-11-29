Пять машин столкнулись на улице Саина в Алматы
Пострадал водитель Hyundai Tucson.
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В Алматы произошло цепное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. В результате аварии пострадал водитель Hyundai Tucson.
По предварительным данным, автомобили Hongqi и Hyundai Tucson двигались на север по улице Саина. Водители сообщили, что из-за создавшего аварийную ситуацию Changan им пришлось резко остановиться. После этого оба вышли из машин, чтобы осмотреть автомобили.
В это время к месту происшествия приближались Audi и Hyundai Sonata. Водитель Audi заметил препятствие и начал тормозить, однако следовавшая за ним Hyundai Sonata столкнулась с немецким автомобилем.
От удара Audi отбросило вперёд, после чего машина наехала на водителя Hyundai Tucson, находившегося на проезжей части.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники управления полиции Ауэзовского района.
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