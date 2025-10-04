Пять мавзолеев реконструируют в Карагандинской области в этом году
В планах облагородить ряд некрополей и мавзолеев.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Карагандинской области в этом году восстановят пять мавзолеев. В планах не просто сохранить наследие предков, но и сделать его доступным для жителей и гостей региона. Специалисты реставрируют памятники культуры в Актогайском, Шетском и Нуринском районах, передаёт BAQ.KZ.
Мазар Игилика би близ Сарани уже восстановлен. Здесь укрепили стены и благоустроили прилегающую территорию.
"Этот мавзолей – отличная возможность прикоснуться к истории. По большей части все мавзолеи находятся далеко от городов и добираться туда сложно. Но мазар Игилика би расположен недалеко от Караганды и удобен для посещения", – отметил главный инспектор Центра по сохранению историко-культурного наследия Управления культуры, архивов и документации Карагандинской области Жанболат Мажитов.
Реставрационные работы сейчас продолжаются на четырёх объектах. В Шетском районе облагораживают мазары Олжадаулена и Баубека-батыра.
В Актогайском районе реставрируют некрополь Асылбека, в Нуринском – мазар Шонжар. Завершить консервационно-реставрационные работы планируют в октябре этого года.
"Мы восстанавливаем стены, где это необходимо, возводим ограждения для того, чтобы скот не мог случайно зайти на территорию и повредить что-то. Эти работы, во-первых, помогают сохранить наши памятники истории и археологии, а также делают их более привлекательными для туристов", – говорит Жанболат Мажитов.
На этом реставрационные работы археологических памятников в Карагандинской области не заканчиваются. В планах облагородить ряд некрополей и мавзолеев, наиболее значимых для региона.
Самое читаемое
- Казахстан тонет в некачественном бензине: эксперт рассказал, кто разбавляет топливо
- Автобусы переполнены, мостов не хватает: зачем Усть-Каменогорску канатная дорога?
- В Астане изменены маршруты более 10 автобусов
- На левом берегу Астаны заметили лису возле жилых комплексов
- Новый оздоровительный комплекс появится в Актюбинской области