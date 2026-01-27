Результаты системной работы по продвижению туризма отражаются в международных рейтингах и публикациях. Об этом заявил председатель правления АО "Kazakh Tourism" Талгат Газизов, передает BAQ.KZ.

По его словам, Казахстан всё чаще входит в списки ведущих мировых туристических направлений.

"Алматы вошёл в список направлений для путешествий на 2026 год по версии Bloomberg. Центральная Азия и маршрут Великого шёлкового пути формируются как устойчивый туристический тренд", — отметил он.

Кроме того, Казахстан был включён в рейтинги Lonely Planet Best in Travel, The Telegraph и Vogue, а также отмечен туристическими платформами Китая и ведущими СМИ Индии. На рынке арабских стран в период Курбан айта интерес к поездкам в Казахстан вырос на 195 процентов.

Параллельно развивается событийный и фестивальный туризм. В соответствии с поручением Главы государства сформирован единый Календарь событий, включающий 55 ключевых мероприятий по всей стране.

"Все мероприятия отобраны с учётом туристического потенциала, уникальности и уровня организации. Они равномерно распределены в течение года и ориентированы на привлечение туристов", — сообщил Газизов.

В 2026 году также планируется проведение не менее пяти крупных концертных мероприятий с участием мировых звёзд, в их числе Timbaland, Nicole Scherzinger, Busta Rhymes и др.