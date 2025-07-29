В ближайшие годы Казахстан планирует серьёзно усилить свои позиции во внешней торговле. В стране готовится запуск пяти трансграничных хабов, которые помогут быстрее доставлять казахстанские товары за границу и упростят работу бизнесу. Об этом сообщили в ведомстве в ответ на запрос редакции BAQ.KZ.

Речь идёт не просто о складах и терминалах. Это целая новая логистическая карта страны, охватывающая Китай, Россию, Узбекистан, Иран и Кыргызстан. По расчётам ведомства, запуск хабов увеличит несырьевой экспорт как минимум на 30%.

"Мы активно развиваем инфраструктуру на границах, чтобы казахстанские товары могли быстрее выходить на внешние рынки. Уже ведутся переговоры с Китаем, странами Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. Особое внимание — Китаю", — сообщили в Минторговли.

Где появятся хабы и что они дадут

Хоргос (Казахстан – Китай) — ускорит торговлю с крупнейшим партнёром страны.

Каспийский хаб (Казахстан – Азербайджан, Туркменистан, Иран) — через него будут идти контейнерные грузы в обход России.

Евразийский центр (Казахстан – Россия) — создаст новые возможности для хранения и распределения товаров.

Центр кооперации "Центральная Азия" (Казахстан – Узбекистан) — станет важной точкой на коридоре "Север – Юг".

Индустриально-логистический комплекс (Казахстан – Кыргызстан) — сократит число посредников и снизит цену на товар для конечного потребителя.

Новый упор — на Китай и Транскаспийский маршрут

Казахстан делает ставку на Транскаспийский международный маршрут — через Каспийское море, Азербайджан и Грузию — как на альтернативу российскому транзиту, который сегодня ограничен.

Сейчас казахстанские грузы активно направляются через порты Актау и Курык, откуда суда идут в сторону Ирана, Ближнего Востока и Европы. На этом фоне в китайском Урумчи уже открылось постоянное представительство QazTrade, а в Нанкине ведётся строительство логистических объектов.

"Развитие портов и логистики — это возможность сделать казахстанские товары более конкурентными и узнаваемыми за рубежом", — отметили в министерстве.

Как сегодня возят грузы: страны и маршруты

Китай: через переходы Достык – Алашанькоу и Алтынколь – Хоргос, а также другие КПП — Нур Жолы, Бақты, Калжат, Майкапшагай.

Иран: доставка через морские порты Курык, Актау и Джебель-Али (ОАЭ).

Катар: два маршрута — либо через Иран, либо через Туркменистан и Бендер-Аббас с выходом на порт Хамад.

Реализуемые меры государственной поддержки направлены на ускорение поставок, упрощение логистических процедур, устойчивый рост экспорта, снижение цен для конечных потребителей, а также на закрепление казахстанских товаров на новых зарубежных рынках. Всё это способствует укреплению экономической самостоятельности страны и расширению возможностей для отечественного бизнеса.