Пять сел Абайской области обеспечили питьевой водой

Жители сел Морозовское лесничество, Башколь, Жыланды, Мостик и Малая-Владимировка Бескарагайского района получили доступ к качественной питьевой воде. Аким области Берик Уали посетил ряд объектов, направленных на обеспечение населения района качественной питьевой водой.

Глава региона в первую очередь побывал на станции водоснабжения в Морозовском лесничестве. В небольшом населенном пункте проживают 254 человека. Ранее в селе отсутствовала система питьевого водоснабжения. В рамках проекта было проложено более 8 километров водопроводных сетей, к централизованной системе подключено 106 дворов. Кроме того, установлены два резервуара объемом по 100 кубометров.

Аким области также ознакомился с реконструированным водопроводом в селе Башколь. Система водоснабжения, построенная в 1974 году в селе с населением 420 человек, была полностью обновлена. В рамках проекта реконструировано 9,781 километра водопроводных сетей, централизованным водоснабжением обеспечен 111 двор.

Глава региона также посетил станцию водоснабжения в селе Жыланды, где проживают 355 человек. Ранее в селе также не было системы питьевого водоснабжения. В рамках проекта было проложено 11 километров водопроводных сетей, к централизованной системе подключено 132 двора.

Аким области отметил важность проектов по обеспечению населения водой для района.