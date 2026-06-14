Пять сел Абайской области обеспечили питьевой водой
Аким области отметил важность проектов по обеспечению населения водой для района.
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Жители сел Морозовское лесничество, Башколь, Жыланды, Мостик и Малая-Владимировка Бескарагайского района получили доступ к качественной питьевой воде. Аким области Берик Уали посетил ряд объектов, направленных на обеспечение населения района качественной питьевой водой.
Глава региона в первую очередь побывал на станции водоснабжения в Морозовском лесничестве. В небольшом населенном пункте проживают 254 человека. Ранее в селе отсутствовала система питьевого водоснабжения. В рамках проекта было проложено более 8 километров водопроводных сетей, к централизованной системе подключено 106 дворов. Кроме того, установлены два резервуара объемом по 100 кубометров.
Аким области также ознакомился с реконструированным водопроводом в селе Башколь. Система водоснабжения, построенная в 1974 году в селе с населением 420 человек, была полностью обновлена. В рамках проекта реконструировано 9,781 километра водопроводных сетей, централизованным водоснабжением обеспечен 111 двор.
Глава региона также посетил станцию водоснабжения в селе Жыланды, где проживают 355 человек. Ранее в селе также не было системы питьевого водоснабжения. В рамках проекта было проложено 11 километров водопроводных сетей, к централизованной системе подключено 132 двора.
Аким области отметил важность проектов по обеспечению населения водой для района.
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам обеспечения населения качественной питьевой водой. В Бескарагайском районе питьевая вода подведена в села Морозовское лесничество, Башколь, Жыланды, Мостик и Киши-Владимировка. Сегодня я посетил станции водоснабжения в трех селах и ознакомился с ходом работ. В Морозовском лесничестве к централизованной системе подключено 106 дворов, в селе Башколь – 111 абонентов, в селе Жыланды – 132 двора. Эти проекты не только улучшают качество жизни жителей, но и придают новый импульс развитию сел», – сказал Берик Уали.
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