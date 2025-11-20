Пять школ построят на левом берегу Усть-Каменогорска
Строительство будет вестись поэтапно – в зависимости от необходимости и темпов заселения новых жилых массивов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На левобережной части Усть-Каменогорска наблюдается дефицит ученических мест. Об этом сообщил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов на брифинге в СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По его словам, левый берег активно застраивается: сейчас здесь возводятся 29 многоэтажных жилых домов. Рост населения требует создания новых образовательных объектов.
"В прошлом году на левой части мы уже построили три школы. Теперь, с учётом увеличения контингента, в планах строительство ещё пяти школ на 4000 мест", – сообщил Сактаганов.
По данным областного акимата, текущий дефицит составляет около 1000 ученических мест. При этом аким отметил, что строительство будет вестись поэтапно – в зависимости от необходимости и темпов заселения новых жилых массивов.
Самое читаемое
- 12 погибших в Алгабасе: МЧС назвал возможную причину пожара
- В Шымкенте накрыли подпольный алкогольный цех
- Казахстан может запустить национальный автомобильный бренд: что известно о проекте
- В Атырауской области 10-летний ребёнок жил без документов и не ходил в школу
- София Актаева завоевала серебро Игр исламской солидарности в Эр-Рияде