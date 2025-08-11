В Алматинской области сотрудники МЧС за один день провели пять спасательных операций на акватории и пляжах Капчагайского водохранилища, передает BAQ.KZ.

Сначала спасатели эвакуировали четверых человек, которых на надувной доске унесло далеко от берега из-за сильных волн. Все были доставлены на сушу без травм.

В течение дня также зафиксировали четыре случая пропажи детей в возрасте от 2 до 8 лет. Их нашли в разных точках пляжа и передали родителям. Во всех ситуациях медицинская помощь не понадобилась.

В МЧС напомнили о необходимости строго соблюдать правила безопасности на воде и следить за детьми во время отдыха.