Пять способов, чтобы Энрике Иглесиас заметил вас на концерте в Казахстане

До первых концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане осталось меньше месяца. 3 сентября артист выступит на Astana Arena, 5 сентября его ждут на Центральном стадионе Алматы.

Для казахстанских поклонников это первая возможность увидеть певца дома, а для самых смелых еще и шанс оказаться ближе к сцене, получить объятие, спеть несколько строк вместе с Энрике или попасть в один из тех концертных эпизодов, которые потом годами гуляют по соцсетям.

За десятилетия гастролей фанаты Иглесиаса успели понять, что артист охотно реагирует на зрителей и часто сам превращает концерт в живое общение с залом. Мы собрали пять способов, которые могут помочь выделиться среди тысяч поклонников.

Придумайте плакат, мимо которого сложно пройти

Плакат с привычным «I love you» наверняка будет не один. Гораздо интереснее придумать фразу, которая заставит Энрике задержать взгляд хотя бы на пару секунд.

Фанаты часто обыгрывают названия его песен, придумывают шутки или оставляют короткие личные послания. На концертах певца такие плакаты заполняют целые сектора, и самые удачные порой становятся частью шоу.

Один из самых известных случаев произошел в Лондоне. Девушка пришла с плакатом «That Somebody's Me!», названием одной из песен Иглесиаса. Энрике заметил надпись, пригласил поклонницу на сцену и спел для нее.

Так что здесь есть пространство для фантазии. Можно вспомнить любимый трек, придумать игру слов или сделать отсылку, понятную самому артисту.

Постарайтесь оказаться у сцены

Если мечта состоит не только в том, чтобы услышать любимые песни вживую, но и хотя бы пожать Энрике руку, фан зона дает больше шансов.

Иглесиас регулярно подходит к самому краю сцены, наклоняется к зрителям, пожимает руки, обнимает поклонников и порой передает им микрофон. На таких концертах граница между сценой и залом временами становится совсем условной.

Самые яркие эпизоды обычно и происходят в первых рядах. Чем ближе зритель находится к артисту, тем проще попасть в его поле зрения.

Hero лучше знать наизусть

Если перед концертом и стоит повторить слова одной песни, то начать можно с Hero.

За годы гастролей вокруг этого хита сложилась своя традиция. Во время исполнения песни Энрике нередко выбирает человека из первых рядов и приглашает его к себе.

Дальше сценарий каждый раз складывается по разному. Артист обнимает поклонников, танцует с ними, фотографируется, а иногда дает возможность спеть несколько строк в микрофон.

Такие моменты случались на концертах в Лондоне, Бостоне, Майами, Лас Вегасе и других городах. Так что если 3 или 5 сентября выбор падет на кого то из казахстанского зала, слова Hero лучше вспомнить заранее.

Одинаковые футболки или казахский акцент в образе

Еще один способ не потеряться среди тысяч людей состоит в заметном образе.

Если на концерт идет компания, можно подобрать одинаковые футболки или придумать общую тему. Можно добавить детали с казахскими национальными мотивами, необычные аксессуары или собрать образ вокруг одной из песен Иглесиаса.

Сам артист нередко замечает поклонников, которые подходят к подготовке с фантазией. Здесь работает простой принцип. То, что хорошо видно издалека, имеет больше шансов привлечь внимание со сцены.

Иногда лучше просто убрать телефон

На концерте легко провести два часа, глядя на Энрике через экран смартфона. Но если цель состоит в том, чтобы он заметил вас, полезно хотя бы иногда оставить телефон в стороне.

Иглесиас часто реагирует на зрителей, которые поют вместе с ним, танцуют, смотрят на сцену и проживают песни вместе с залом.

Поэтому знание текстов, громкий хор на любимом припеве и живая реакция могут сработать не хуже самого большого плаката. Иногда тот самый момент происходит как раз тогда, когда человек перестает думать о видео и просто наслаждается концертом.

Испытать все пять способов казахстанские поклонники смогут уже в начале сентября. 3 сентября Энрике Иглесиас выступит в Астане на Astana Arena, 5 сентября его концерт пройдет на Центральном стадионе Алматы.

Билеты доступны в Freedom SuperApp и на Ticketon.kz.

За карьеру Энрике Иглесиас продал более 180 миллионов копий музыкальных релизов. Его хиты Hero, Bailamos, Escape и Tonight (I'm Lovin' You) на протяжении многих лет возглавляли мировые чарты и стали саундтреком для нескольких поколений слушателей