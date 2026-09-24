Пять стран договорились усилить защиту Каспия на фоне падения уровня моря

Снижение уровня Каспия, состояние его экосистемы и обмен экологическими данными стали центральными темами встречи пяти прикаспийских стран в Тегеране. Казахстан, Азербайджан, Иран, Россия и Туркменистан приняли новые решения по защите моря, передает BAQ.KZ.

Обсуждение прошло на седьмой сессии Конференции сторон Тегеранской конвенции. Казахстан представляли сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов и Министерства иностранных дел.

Стороны отдельно рассмотрели снижение уровня Каспийского моря, сохранение биоразнообразия, развитие экологического мониторинга и обмен данными между странами.

По итогам встречи приняли Заявление министров и решения седьмой сессии.

В итоговый документ включили инициативу Казахстана по разработке Межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря. Ранее Касым-Жомарт Токаев поручил правительству проработать такую программу совместно с прикаспийскими государствами.

Предполагается, что программа объединит усилия стран на фоне изменений, происходящих на Каспии, и охватит вопросы сохранения водных ресурсов и экосистемы моря.

Тегеранская конвенция действует 20 лет. Она объединяет пять прикаспийских государств и регулирует совместную работу по защите морской среды Каспия. Конвенция вступила в силу 12 августа 2006 года.

Принятые в Тегеране документы должны стать основой для дальнейшей совместной работы стран по экологическому мониторингу, обмену данными и сохранению Каспийского моря.