Пять стран направят своих представителей на референдум в Казахстан
На референдум прибудут наблюдатели из ряда стран и международных организаций, передает BAQ.KZ.
В преддверии республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года, Центральная комиссия референдума Республики Казахстан приняла постановление об аккредитации наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.
По данным комиссии, аккредитация проведена на основании представления Министерства иностранных дел Республики Казахстан. В соответствии с постановлением представителям иностранных государств и международных организаций будут выданы соответствующие удостоверения.
Аккредитованы представители следующих стран:
- Азербайджанская Республика - 2
- Кыргызская Республика - 2
- Государство Палестина - 1
- Республика Таджикистан - 1
- Королевство Таиланд - 1
Представители этих государств будут наблюдать за процессом проведения референдума и дадут международную оценку его открытости и соответствия требованиям законодательства.
Кроме того, аккредитованы миссии ряда международных организаций:
- Миссия наблюдателей Содружества Независимых Государств - 7
- Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CICA) - 6
- Тюркская академия - 1
Участие международных организаций направлено на повышение прозрачности референдума и обеспечение его соответствия международным стандартам.
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Центральной комиссии референдума.
