На референдум прибудут наблюдатели из ряда стран и международных организаций, передает BAQ.KZ.

В преддверии республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года, Центральная комиссия референдума Республики Казахстан приняла постановление об аккредитации наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

По данным комиссии, аккредитация проведена на основании представления Министерства иностранных дел Республики Казахстан. В соответствии с постановлением представителям иностранных государств и международных организаций будут выданы соответствующие удостоверения.

Аккредитованы представители следующих стран:

- Азербайджанская Республика - 2

- Кыргызская Республика - 2

- Государство Палестина - 1

- Республика Таджикистан - 1

- Королевство Таиланд - 1

Представители этих государств будут наблюдать за процессом проведения референдума и дадут международную оценку его открытости и соответствия требованиям законодательства.

Кроме того, аккредитованы миссии ряда международных организаций:

- Миссия наблюдателей Содружества Независимых Государств - 7

- Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CICA) - 6

- Тюркская академия - 1

Участие международных организаций направлено на повышение прозрачности референдума и обеспечение его соответствия международным стандартам.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Центральной комиссии референдума.