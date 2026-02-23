  • Главная
Пять стран направят своих представителей на референдум в Казахстан

Сегодня 2026, 14:16
Фото: BAQ.KZ

На референдум прибудут наблюдатели из ряда стран и международных организаций, передает BAQ.KZ.

В преддверии республиканского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года, Центральная комиссия референдума Республики Казахстан приняла постановление об аккредитации наблюдателей от иностранных государств и международных организаций.

По данным комиссии, аккредитация проведена на основании представления Министерства иностранных дел Республики Казахстан. В соответствии с постановлением представителям иностранных государств и международных организаций будут выданы соответствующие удостоверения.

Аккредитованы представители следующих стран:
- Азербайджанская Республика - 2
- Кыргызская Республика - 2
- Государство Палестина - 1
- Республика Таджикистан - 1
- Королевство Таиланд - 1

Представители этих государств будут наблюдать за процессом проведения референдума и дадут международную оценку его открытости и соответствия требованиям законодательства.

Кроме того, аккредитованы миссии ряда международных организаций:
- Миссия наблюдателей Содружества Независимых Государств -  7
- Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (CICA) -  6
- Тюркская академия -  1

Участие международных организаций направлено на повышение прозрачности референдума и обеспечение его соответствия международным стандартам.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя Центральной комиссии референдума.

