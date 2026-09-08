Пять стран Центральной Азии призвали ускорить ядерное разоружение

Министры иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли совместное заявление к 20-летию Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, подписанного 8 сентября 2006 года в Семипалатинске, передает BAQ.KZ.

Главы МИД подтвердили безъядерный статус региона и заявили, что отсутствие прогресса в разоружении и модернизация ядерных арсеналов повышают глобальные риски.

«Выражаем серьезную обеспокоенность отсутствием существенного прогресса в области ядерного разоружения в соответствии со статьей 6 ДНЯО, прекращением действия ключевых соглашений в сфере контроля над вооружениями в сочетании с тревожной тенденцией к модернизации ядерных арсеналов», - говорится в заявлении.

Страны призвали государства, обладающие ядерным оружием, начать переговоры по новым проверяемым механизмам контроля над вооружениями и не допустить дальнейшей гонки.

Отдельно министры высказались по итогам Одиннадцатой обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, завершившейся без содержательных итогов.

«Это отражает сохраняющиеся разногласия и дефицит доверия в сфере ядерного разоружения и нераспространения», - отметили главы внешнеполитических ведомств.

Пять стран призвали продолжить переговоры по трем направлениям ДНЯО, ядерному разоружению, нераспространению и мирному использованию атомной энергии.

В заявлении выражена поддержка Международному агентству по атомной энергии. Страны подтвердили его роль в контроле ядерных программ, системе гарантий и сотрудничестве в сфере мирного атома.

Отдельный блок посвящен Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, которому 24 сентября исполнится 30 лет с момента открытия к подписанию.

«Подчеркиваем необходимость сохранения и дальнейшего укрепления международной нормы против проведения ядерных испытаний и призываем воздерживаться от любых действий, способных подорвать эту норму», - говорится в документе.

В 2026 году исполняется 35 лет со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Министры почтили память жертв ядерных взрывов и их последствий и напомнили о необходимости восстановления территорий, пострадавших от радиоактивного загрязнения.

Семипалатинский договор остается первой и единственной безъядерной зоной, полностью расположенной в Северном полушарии и непосредственно граничащей с двумя государствами, обладающими ядерным оружием.

«Семипалатинский Договор продолжает играть важную роль по укреплению глобального режима разоружения и нераспространения и служить символическим примером превращения Центральной Азии из региона, где некогда активно испытывалось и развертывалось ядерное оружие, в одного из лидеров глобальных усилий по ядерному разоружению», - говорится в заявлении.

Идею создания такой зоны впервые предложил Узбекистан в сентябре 1993 года на 48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министры отдельно затронули гарантии безопасности для стран Центральной Азии. Протокол к договору был подписан пятью ядерными державами в 2014 году. Четыре из них уже ратифицировали документ.

«Выражаем надежду на скорейшее завершение Соединенными Штатами Америки процесса ратификации Протокола», - заявили министры.

Страны региона намерены расширять сотрудничество с другими безъядерными зонами. В документе упомянуты меморандумы с Африканской комиссией по атомной энергии и Организацией по запрещению ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Министры напомнили и о встрече представителей всех действующих безъядерных зон, которая прошла в Астане 28 и 29 августа 2024 года под председательством Казахстана.

Пять государств поддержали создание новых зон, свободных от ядерного оружия, в том числе на Ближнем Востоке.

В заявлении затронули и просвещение по вопросам разоружения. Страны поддержали вовлечение молодежи и дальнейшее продвижение Международного дня просвещения по вопросам разоружения и нераспространения, инициированного Кыргызстаном и отмечаемого 5 марта.

Главы МИД приветствовали резолюцию Генассамблеи ООН о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии и напомнили о совещании стран Семипалатинского договора, прошедшем в Ашхабаде в декабре 2024 года.