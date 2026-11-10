Пять суток ареста получил мужчина за разбитую дверь лифта в Астане

В Астане мужчину арестовали на пять суток за повреждение двери лифта в жилом доме. Кроме того, ему предстоит возместить причинённый материальный ущерб, передаёт официальный сайт столичного акимата.

Инцидент произошёл в многоэтажке на проспекте Бауыржана Момышулы. По данным полиции, ночью нетрезвый мужчина несколько раз ударил ногами по двери лифта и повредил её. В отношении нарушителя приняли меры за появление в общественном месте в состоянии опьянения, нарушение тишины и мелкое хулиганство.

По решению суда мужчину арестовали на пять суток. Также с него взыщут стоимость причинённого ущерба. В полиции напомнили, что лифты, подъезды и другие объекты жилой инфраструктуры являются общим имуществом, а их умышленная порча влечёт ответственность по закону.