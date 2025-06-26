Пять тонн свинины без документов пытались ввезти из России в Казахстан
На границе задержали 5 тонн свинины без документов.
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На ветеринарном контрольно-пропускном пункте "Сырым" в Западно-Казахстанской области задержан грузовик DAF, следовавший из Белгородской области РФ в Алматы. При проверке, проведённой совместно с Пограничной службой КНБ РК, выявлено незаконное перемещение 5 тонн свинины без ветеринарных сопроводительных документов, передает BAQ.KZ.
В соответствии с действующим ветеринарно-санитарным законодательством, груз признан нарушающим нормы безопасности и отправлен обратно в Россию. В отношении водителя составлен административный протокол по статье 406 КоАП РК (нарушение правил перемещения подконтрольных грузов).
По данным Комитета ветеринарного контроля, только в текущем году на КПП ЗКО выявлено 129 подобных нарушений. Все транспортные средства были возвращены за пределы страны, а в отношении 76 человек составлены административные протоколы. Общая сумма штрафов составила 6,4 млн тенге.
Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК напоминает о строгой необходимости соблюдения требований при ввозе сельхозпродукции и сырья животного происхождения через границу.
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