Пять трасс закрыли в Костанайской области из-за непогоды

13 Ноября 2026, 22:47
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qaj.kz 13 Ноября 2026, 22:47
13 Ноября 2026, 22:47
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Фото: qaj.kz

В Костанайской области из-за ухудшения погоды ограничили движение на нескольких участках республиканских автодорог. Запрет касается автомобилей, оснащённых летними шинами.

По информации дорожных служб, первые ограничения ввели 13 ноября в 21:00. Они затронули следующие участки:

  • «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» — от посёлка Карабалык до Костаная;
  • «Костанай — Аулиеколь — Сурган» — от города Тобыл до посёлка Октябрьское;
  • «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» — от Костаная до посёлка Денисовка;
  • «Костанай — Мамлютка» — от посёлка Узунколь до города Тобыл;
  • «Денисовка — Житикара» — от посёлка Денисовка до Житикары.

Ещё одно ограничение ввели в 22:00 на трассе «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак». Оно действует на участке от села Жайылма до границы Актюбинской области.

Предварительно движение на всех перечисленных участках планируют восстановить 14 ноября в 08:00. Водителей призывают учитывать погодные условия и заранее планировать маршруты.

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