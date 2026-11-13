Пять трасс закрыли в Костанайской области из-за непогоды
13 Ноября 2026, 22:47
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13 Ноября 2026, 22:4713 Ноября 2026, 22:47
58Фото: qaj.kz
В Костанайской области из-за ухудшения погоды ограничили движение на нескольких участках республиканских автодорог. Запрет касается автомобилей, оснащённых летними шинами.
По информации дорожных служб, первые ограничения ввели 13 ноября в 21:00. Они затронули следующие участки:
- «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» — от посёлка Карабалык до Костаная;
- «Костанай — Аулиеколь — Сурган» — от города Тобыл до посёлка Октябрьское;
- «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак» — от Костаная до посёлка Денисовка;
- «Костанай — Мамлютка» — от посёлка Узунколь до города Тобыл;
- «Денисовка — Житикара» — от посёлка Денисовка до Житикары.
Ещё одно ограничение ввели в 22:00 на трассе «Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак». Оно действует на участке от села Жайылма до границы Актюбинской области.
Предварительно движение на всех перечисленных участках планируют восстановить 14 ноября в 08:00. Водителей призывают учитывать погодные условия и заранее планировать маршруты.
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