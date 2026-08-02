Пять туристов потерялись в горах Каркаралинска
Спасатели МЧС нашли заблудившихся туристов.
2 Августа 2026, 17:18
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2 Августа 2026, 17:182 Августа 2026, 17:18
102Фото: МЧС РК
В Каркаралинском районе Карагандинской области спасатели провели поисково-спасательную операцию по поиску пяти туристов, в том числе троих детей, которые отправились на прогулку в горы в районе зоны отдыха «Шахтер».
Туристы находились в урочище «Кендара» на территории Каркаралинского государственного национального природного парка, расположенном в 15 километрах севернее зоны отдыха «Шахтер».
Спасатели МЧС оперативно прибыли на место происшествия и благодаря переданным координатам и связи с туристами быстро обнаружили их и благополучно доставили в зону отдыха «Шахтер». В медицинской помощи они не нуждались.
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