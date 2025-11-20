Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Восточно-Казахстанской области при содействии прокуратуры региона задержали 27-летнего мужчину, подозреваемого в бесконтактном сбыте психотропных веществ, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Во время личного обыска у задержанного был обнаружен полимерный пакет с белым порошком. Позже, при проверке по месту его проживания, оперативники нашли еще один пакет с розовым порошкообразным веществом, а также атрибуты, характерные для фасовки запрещённых веществ — пять электронных весов и большое количество зип-пакетов.

Экспертиза подтвердила, что изъятое является психотропными препаратами. У мужчины обнаружили мефедрон весом 496,71 грамма и A-PVP весом 581,13 грамма. Кроме того, оперативники нашли тайник с синтетическими наркотиками весом около 500 граммов. Общий объем изъятого превысил 1,5 килограмма — это примерно пять тысяч разовых доз, стоимость которых на чёрном рынке оценивается свыше 34 миллионов тенге.

Следствие установило, что задержанный прибыл в регион в октябре 2025 года и занимался размещением тайников-закладок в разных районах города. По данному факту начато досудебное расследование, подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

Правоохранительные органы напоминают, что употребление и распространение наркотиков несёт угрозу здоровью, свободе и жизни людей. Граждан призывают сообщать в полицию о любой подозрительной активности, связанной с наркотиками.