Пять вещей, которые стоит проверить перед покупкой любого товара - эксперт

Берете с полки йогурт, крем или таблетки и сразу несете на кассу? Специалист Казахстанского института стандартизации и метрологии советует сначала потратить минуту на этикетку, срок годности и упаковку. Эти простые проверки защищают и от некачественного товара, и от вреда здоровью.

Как проверять покупки, редакции BAQ.KZ объяснила представитель филиала РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции по Алматы и Алматинской области Нагима Пирманбетова.

У полки

Все начинается с упаковки. На ней должны быть название товара, состав, сведения о производителе, срок годности, условия хранения и инструкция по применению. Причем написано все должно быть понятно и по правилам, которые установлены для этого вида продукции.

В составе Пирманбетова советует искать две вещи. В еде это аллергены, а в любых товарах предупреждения, противопоказания и ограничения в применении.

Срок годности тоже стоит проверить, особенно у продуктов, лекарств и косметики. Но одной даты мало. Если товар хранили неправильно, он может быть опасен даже тогда, когда срок еще не вышел.

Дальше смотрите на саму упаковку. Если она повреждена, вздулась или протекает, товар лучше оставить на полке. Если продукт странно пахнет или изменил цвет, от него тоже стоит отказаться.

Для товаров, которые проходят обязательную оценку соответствия, нужен сертификат или декларация о соответствии. Подсказкой может служить знак ЕАЭС на упаковке. Он означает, что продукция прошла оценку по требованиям Евразийского экономического союза.

На весах

Покупая продукты на вес в магазине или на рынке, следите, правильно ли их взвешивают. Точные измерительные приборы защищают права покупателя, и это касается не только весов в магазине, но и счетчиков, по которым мы платим за коммунальные услуги.

Если покупка вызывает сомнения

Первым делом сохраните чек и упаковку. Еще раз проверьте маркировку и данные о производителе. Если товар выглядит опасным, не пользуйтесь им.

С вопросами можно идти к продавцу и требовать объяснений. А если похоже, что нарушены обязательные требования, можно обратиться в орган по защите прав потребителей или в отраслевой контролирующий орган.

Маркировка, срок годности, целая упаковка, данные о производителе и документы о соответствии. По словам Пирманбетовой, проверить эти пять вещей достаточно, чтобы выбрать качественный товар и уберечь здоровье.