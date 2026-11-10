Пять зарплат одновременно: чиновник придумал схему заработка на удалёнке и попался

В Великобритании 56-летнего чиновника признали виновным в мошенничестве после того, как выяснилось, что он одновременно числился сотрудником пяти государственных ведомств. За четыре года мужчина успел устроиться на восемь должностей и незаконно получил более 284 тысяч фунтов стерлингов (около 380 тысяч долларов).

Житель Лондона Кашим Чоудхури с 2020 по 2023 год устраивался на работу в различные госучреждения, скрывая от работодателей наличие других должностей. Весной 2023 года он одновременно получал пять зарплат за полную занятость. По подсчётам следствия, его рабочая неделя теоретически составляла 183 часа, хотя в неделе всего 168 часов.

Мужчина пользовался возможностью работать удалённо, а чтобы справляться с нагрузкой, регулярно уходил на больничный. В марте 2023 года он числился заболевшим сразу в четырёх ведомствах, продолжая работать в пятом. Бывшие руководители рассказали в суде, что Чоудхури плохо выполнял обязанности и часто отключал камеру во время онлайн-совещаний.

Одна из начальниц даже заподозрила его в имитации болезни: по её словам, во время видеозвонка с лица мужчины вместе с потом начала сходить пудра, которой он якобы пытался придать себе болезненный вид. Сам чиновник это отрицал. Разоблачили его только в 2024 году во время проверки кадровых документов и зарплатных ведомостей.

Суд присяжных признал Чоудхури виновным по девяти пунктам обвинения в мошенничестве. Приговор пока не вынесен, однако судья предупредил, что мужчине грозит длительный срок заключения.