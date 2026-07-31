Пять железнодорожных вокзалов открыли после реконструкции в Акмолинской области

В торжественной церемонии открытия вокзала станции Ерейментау принял участие Вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов. В своем выступлении он отметил, что реконструкция вокзалов реализуется по поручению Главы государства и направлена на развитие транспортной инфраструктуры, повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортной, безопасной и доступной среды.

После реконструкции площадь вокзала станции Ерейментау увеличилась с 380 до 430,57 кв. м. Вокзал 3 класса ежедневно обслуживает в среднем 225 пассажиров. Через станцию проходят 18 пассажирских поездов, обеспечивающих сообщение с Астаной, Карагандой, Кокшетау, Павлодаром, Семеем, Өскеменом, Жезказганом, Кызылордой, Туркестаном и Мангистау.

Стоит отметить, на вокзалах Ерейментау, Уленты и Еркиншилик выполнен полный демонтаж старых зданий с последующим строительством новых современных пассажирских комплексов. На вокзалах Державинская и Жалтыр проведена реконструкция существующего здания.

На всех объектах обновлены системы водоснабжения, канализации, теплоснабжения и электроснабжения, выполнены внутренние отделочные работы, благоустроены прилегающие территории, установлены новая мебель и современное технологическое оборудование. При строительстве использованы долговечные и пожаробезопасные материалы отечественного производства. В соответствии с требованиями пожарной безопасности предусмотрены дополнительные эвакуационные выходы. Для обеспечения доступности железнодорожной инфраструктуры на вокзалах Уленты, Ерейментау, Еркиншилик и Жалтыр оборудованы пандусы для маломобильных пассажиров.

Железнодорожный вокзал станции Державинская, построенный в 1960 году, после реконструкции представляет собой современное одноэтажное здание площадью 225,33 кв. м. Через станцию проходят шесть пассажирских поездов, обеспечивающих сообщение с Астаной, Костанаем и Аркалыком.

Вокзал станции Уленты, введенный в эксплуатацию в 1952 году, реконструирован с увеличением площади с 211 до 225,33 кв. м. Через станцию проходят восемь пассажирских поездов, связывающих населенный пункт с Астаной, Карагандой, Кокшетау, Павлодаром, Семеем, Туркестаном и Мангистау.

Вокзал станции Еркиншилик, построенный в 1960 году, также полностью обновлен. Площадь здания увеличилась с 195,8 до 225,33 кв. м. Через станцию проходят десять пассажирских поездов, соединяющих ее с Астаной, Карагандой, Кокшетау, Павлодаром, Семеем, Туркестаном и Шымкентом.

На вокзале Жалтыр площадь здания увеличена с 370 до 442,8 кв. м. Одноэтажный вокзал, построенный в 1958 году, полностью обновлен с применением современных строительных решений и материалов отечественного производства. После реконструкции вокзал 2 типа полностью соответствует современным требованиям безопасности, комфорта и доступности. Через станцию ежедневно проходят шесть пассажирских поездов, обеспечивающих сообщение с Астаной, Аркалыком и Атбасаром.