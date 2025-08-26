Пять журналистов погибли в результате атаки Израиля на юге Газы
Несколько мировых СМИ подтвердили гибель своих сотрудников.
Сегодня, 05:34
129Фото: BBC
На юге сектора Газа в результате удара израильской армии погибли не менее 20 человек, среди них — пятеро журналистов, работавших на международные СМИ, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC.
Агентство Reuters подтвердило гибель своего оператора Хусама аль-Масри. В Associated Press заявили о смерти внештатной журналистки Марьям Дагги.
Мы шокированы и опечалены этой потерей, — отметили в редакции, добавив, что погибшей было 33 года.
Среди погибших также назван работавший на Al Jazeera Мухаммед Саламе, фотограф Муатх Абу Таха и Ахмад Абу Азиз. При этом американский телеканал NBC уточнил, что вопреки первоначальным сообщениям, Таха не был его сотрудником. По данным AFP, среди жертв — и сотрудник службы гражданской обороны.
