На юге сектора Газа в результате удара израильской армии погибли не менее 20 человек, среди них — пятеро журналистов, работавших на международные СМИ, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC.

Агентство Reuters подтвердило гибель своего оператора Хусама аль-Масри. В Associated Press заявили о смерти внештатной журналистки Марьям Дагги.

Мы шокированы и опечалены этой потерей, — отметили в редакции, добавив, что погибшей было 33 года.

Среди погибших также назван работавший на Al Jazeera Мухаммед Саламе, фотограф Муатх Абу Таха и Ахмад Абу Азиз. При этом американский телеканал NBC уточнил, что вопреки первоначальным сообщениям, Таха не был его сотрудником. По данным AFP, среди жертв — и сотрудник службы гражданской обороны.