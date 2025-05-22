Пять змей поймали во дворе дома в Алматинской области
Житель Бесагаша обнаружил змей у себя дома.
Сегодня, 20:25
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Сегодня, 20:25Сегодня, 20:25
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В селе Бесагаш Талгарского района Алматинской области хозяин частного дома обнаружил на своём участке пресмыкающихся и немедленно сообщил об этом на пульт 112, передает BAQ.KZ. На вызов оперативно прибыли спасатели.
С помощью специального устройства "змеелов" сотрудники ДЧС аккуратно поймали пять змей и выпустили их в безопасное место - подальше от населённых пунктов.
Министерство по чрезвычайным ситуациям напоминает: при обнаружении змеи не пытайтесь ловить её самостоятельно. Необходимо выйти из помещения, изолировать животное и дождаться специалистов. Подобные попытки могут быть опасны для жизни и здоровья.
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