Пятеро астанчан оказались в ловушке лифта

В столичном районе Алматы в одном из многоэтажных жилых домов на проспекте Бауыржана Момышулы произошёл неприятный случай. В лифте застряли пять человек, передает BAQ.kz.

На место оперативно прибыли спасатели оперативно спасательного отряда МЧС. Они с помощью специального ключа открыли двери кабины лифта и помогли людям выбраться.

Все пассажиры были благополучно эвакуированы и в медицинской помощи не нуждались.