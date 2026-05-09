Пятеро астанчан оказались в ловушке лифта

Сегодня 2026, 04:29
МЧС РК
Фото: МЧС РК

В столичном районе Алматы в одном из многоэтажных жилых домов на проспекте Бауыржана Момышулы произошёл неприятный случай. В лифте застряли пять человек, передает BAQ.kz.

На место оперативно прибыли спасатели оперативно спасательного отряда МЧС. Они с помощью специального ключа открыли двери кабины лифта и помогли людям выбраться.

Все пассажиры были благополучно эвакуированы и в медицинской помощи не нуждались.

