Пятеро астанчан оказались в ловушке лифта
Они в медицинской помощи не нуждались.
Сегодня 2026, 04:29
153Фото: МЧС РК
В столичном районе Алматы в одном из многоэтажных жилых домов на проспекте Бауыржана Момышулы произошёл неприятный случай. В лифте застряли пять человек, передает BAQ.kz.
На место оперативно прибыли спасатели оперативно спасательного отряда МЧС. Они с помощью специального ключа открыли двери кабины лифта и помогли людям выбраться.
Все пассажиры были благополучно эвакуированы и в медицинской помощи не нуждались.
