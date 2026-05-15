Пятеро итальянских исследователей погибли на Мальдивах

У берегов Мальдивских островов погибли пять дайверов из Италии, передает BAQ.kz

Как сообщают в BILD, они не вернулись после подводного погружения.

Группа утром отправилась на погружение с судна Duke of York. Они планировали исследовать подводные пещеры на глубине около 50 метров к югу от столицы Мале. После этого связь с ними пропала.

Министерство иностранных дел Италии подтвердило гибель своих граждан. Среди погибших, по информации итальянских СМИ, была известный морской биолог и профессор Университета Генуи Моника Монтефальконе.

После исчезновения дайверов власти Мальдив начали масштабную поисковую операцию с участием катеров и авиации. Позже в одной из пещер было найдено как минимум одно тело.

Полиция Мальдив расследует обстоятельства происшествия. Сообщается, что действовало предупреждение о сильном ветре.