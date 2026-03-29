Пятеро подростков потерялись в горах Алматы
У одного из подростков обострилась астма в горах.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
На пульт «112» поступило сообщение о пропаже пятерых подростков в горах Алматы, передает BAQ.KZ.
Отец одного из пропавших сообщил, что ребята 2009 года рождения начали восхождение на пик Кумбель, затем спустились в район пика «Три брата» (высота около 3000 м) и позже начали обратный путь. После этого связь с ними прервалась. Отец сразу обратился за помощью к спасателям, так как его сын страдает астмой.
На поиски незамедлительно выдвинулись экипажи Службы спасения ДЧС г. Алматы, спасатели Республиканской службы спасения «Барыс», а также медики Центра медицины катастроф МЧС.
Уже спустя час спасатели установили визуальный контакт с группой — расстояние до них составляло около 1,5 км.
Один из подростков, у которого обострилось заболевание (приступ бронхиальной астмы), был эвакуирован на снегоходе и передан бригаде ЦМК. Остальные четверо в сопровождении спасателей продолжили спуск пешком до Кок Жайляу и были доставлены в город.
Медики Центра медицины катастроф оказали пострадавшему первую помощь на современном реанимобиле, проведя ингаляцию, после чего он был доставлен домой.
Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей все участники группы найдены, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
