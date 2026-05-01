Пятерых человек ранили ножом в школе в штате Вашингтон
Подозреваемый задержан.
Сегодня 2026, 11:08
157Фото: Pixabay.com
Не менее пяти человек пострадали в результате нападения с ножом в школе американского штата Вашингтон, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал Fox News.
По его данным, инцидент произошел в четверг после 12:00 в старшей школе города Такома.
Пять человек были госпитализированы, состояние четверых пострадавших оценивается как крайне тяжелое.
Подозреваемый задержан. Информация о его личности и мотивах пока не раскрывается.
Уточняется, что среди пострадавших - четверо учащихся и охранник учебного заведения.
