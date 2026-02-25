Сегодня съемочная группа BAQ.kz приехала поговорить с жильцами аварийного дома по адресу Жаханша Досмухамедулы, 8. Пятиэтажка проблемная и это видно невооруженным взглядом, стоит только подойти ближе. Кирпичная кладка, а в некоторых местах, ее отсутствие, трещины по фасаду и многое другое дают понять, что здание представляет опасность для людей.

На входе нас встречают расписанные стены, нередко фразы ограничиваются лишь нецензурной лексикой. Большинство из них мы просто не имеем права публиковать. Местные объясняют, что таким образом самовыражаются дети и лица без определенного места жительства. На дверях нет кодовых замков и домофонов. Вот и заходят все, кто только захочет.

Вдобавок к этому: плесень и неприятный запах. На первом же этаже из щелей в лестничных пролетах идет пар: это канализационные испарения. В подъездах сыро настолько, что наша техника мгновенно запотевает.

Раньше здесь было общежитие. В девятностые комнаты отдали под постоянное жилье. Внутри подъезды поделены на секции. Туалеты общие на несколько квартир. А вот водопровод люди провели другой, поэтому старые кухни теперь используются скорее как складские помещения.

Тридцать лет Дамикен Наурызбаева вместе со своим супругом наблюдает, как их некогда любимый дом медленно умирает.

"Ремонт – только за свои деньги. Двери выбивают вандалы, меняем постоянно. Муж инвалид второй группы, а недавно у него обнаружили рак легких. Никто не берет его в больницу. Поэтому ждем сноса, не знаю, когда он будет. А чтобы самим купить квартиру... у нас только пенсия, ни на что не хватает. В основном здесь живут пенсионеры, которые ждут помощи от государства", - говорит женщина.

Чтобы свет проникал в подъезды проектировщики использовать нестандартное, но модное в те времена решение – разноцветные стеклянные блоки. Раньше здесь было красиво, но теперь подоконники используют в качестве пепельниц для сигаретных окурков. Сквозь разбитые части проникает холод, отсюда и уличная температура.

Елена Застольская живет в этом доме по сравнению со своей соседкой относительно немного - только 12 лет. Больше всего женщину беспокоит огромная трещина идущая по внутренним стенкам здания. Показывая нам этажи, она не смогла найти соседей, в чьих комнатах отчетливо виднелся разлом, те оказались на работе. Однако постаралась описать все словами.

"Нам сначала говорили в первом или втором квартале сносят, потом нас передвинули на четвертый квартал. Мы стараемся как можем поддерживать наш дом. С обратной стороны у нас трещина идет, стены разваливаются. Там даже видно, как дом кренится. Мы боимся, что с нами произойдет то же самое, что и с подъездом аварийной многоэтажки в Балхаше. Только там никто не жил, а здесь все еще люди", - жалуется женщина.

Больше шокирующих кадров, комментарии жильцов и председателя местного КСК смотрите в новом выпуске программы "Это вам не Лондон", который скоро появится на нашем ютуб-канале.