Пятиэтажка в Темиртау загорелась из-за детской шалости

В 6-ом микрорайоне Темиртау в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошло возгорание мебели и бытовой техники.

Силами МЧС по лестничному маршу были эвакуированы 7 человек, в том числе 4 ребенка. В ходе тушения из квартиры был вынесен газовый баллон, что предотвратило возможный взрыв.

Пожар был полностью ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара - детская шалость с огнём. По предварительным данным, в квартире на кухне находилась электроплита, подключённая к газовому баллону. Со слов матери, её младший сын включил электроплиту, после чего она начала нагреваться. Ребёнок, предположительно играя, стал поджигать бумагу или другие легковоспламеняющиеся материалы. В результате произошло открытое возгорание. Испугавшись, ребёнок бросил горящую бумагу на пол, из-за чего загорелся ковёр. После этого он выбежал из помещения и разбудил старшего брата и дедушку.