Пятиэтажный жилой дом загорелся в Петропавловске
Сотрудники МЧС спасли и эвакуировали более 100 человек.
Сегодня 2026, 01:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 01:24Сегодня 2026, 01:24
64Фото: Pixabay.com
В Петропавловске произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме по улице 2-я Первомайская. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже, передает BAQ.KZ.
В ходе спасательных работ по лестничному маршу с применением спасательных колпаков из задымлённого подъезда были спасены 27 человек, в том числе 15 детей. Кроме того, из дома были эвакуированы 76 человек, среди них 23 ребёнка.
Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.
МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.
Самое читаемое
- Токаев приветствует заявление Президента Ирана о решении не нападать на соседние страны
- Трамп назвал условие сделки с Ираном
- Почти 100 лет печёт хлеб: история одного предприятия в СКО
- Казахстанцы просят Air Astana вернуть их домой из-за эскалации на Ближнем Востоке
- Президент отметил заслуги казахстанских женщин государственными наградами