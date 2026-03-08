Пятиэтажный жилой дом загорелся в Петропавловске

Сотрудники МЧС спасли и эвакуировали более 100 человек.

Фото: Pixabay.com

В Петропавловске произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме по улице 2-я Первомайская. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже, передает BAQ.KZ.

В ходе спасательных работ по лестничному маршу с применением спасательных колпаков из задымлённого подъезда были спасены 27 человек, в том числе 15 детей. Кроме того, из дома были эвакуированы 76 человек, среди них 23 ребёнка.

Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. 

МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

