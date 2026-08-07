Пятилетние дети едва не сорвались с телевышки в ВКО

В районе Тарбагатай Восточно-Казахстанской области двое маленьких детей забрались на телевизионную вышку. Опасную ситуацию вовремя заметили сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям и вызвали полицию. На место оперативно приехал участковый инспектор Диас Жумадилов. Вместе со старшим инженером районного отдела по ЧС Архатом Нигмашевым они поднялись к детям и благополучно спустили их вниз, не допустив возможной трагедии.

Как выяснилось, детям всего пять-шесть лет. После спасения их передали родителям. В полиции сообщили, что со взрослыми провели профилактическую беседу и напомнили о необходимости постоянно следить за детьми и не допускать их к опасным объектам.

Правоохранители призвали родителей не оставлять несовершеннолетних без присмотра, поскольку несколько минут невнимательности могут привести к тяжелым последствиям.