Пятилетний ребенок получил удар электрическим током возле футбольного поля во дворе дома №11 по улице А105 в Астане. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает BAQ.KZ.

Что произошло

Как сообщили в Департаменте полиции Астаны, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело.

«Установлено, что возле футбольного поля во дворе одного из жилых домов произошло возгорание кабеля, принадлежащего строительной компании. В результате 5-летний ребенок получил удар электрическим током и был госпитализирован. В настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщили в полиции.

В ДП добавили, что проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Каково состояние ребенка

В Управлении здравоохранения Астаны BAQ.KZ сообщили, что ребенок находится в реанимационном отделении.

«Состояние оценивается как тяжелое, стабильное. В настоящее время проводится необходимая интенсивная терапия, пациенту оказывается весь необходимый объем медицинской помощи», – сообщили в ведомстве.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что инцидент произошел во дворе дома №11 по улице А105 в Астане.