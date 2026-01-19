20 января в Кызылорде пройдет V заседание Национального курултая. Ожидается, что на площадке будут обсуждаться ключевые вопросы социального, экономического и политического развития страны. Корреспондент BAQ.KZ выяснил, какие итоги уже принес курултай и чего ждут эксперты от предстоящей встречи.

По словам сенатора, заместителя председателя Национального курултая при Президенте РК Бибигуль Жексенбай, формат курултая уже доказал свою практическую эффективность.

Она напомнила, что по итогам предыдущих заседаний были рассмотрены и приняты десятки законов, направленных на решение актуальных проблем общества.

"Принятые ключевые законы напрямую касаются развития общества и затрагивают вопросы, которые годами оставались нерешенными. Среди них - борьба с бытовым насилием, инициативы по укреплению национальных ценностей. По итогам четвертого заседания были приняты 10 законов, охватывающих сферу архивного дела, противодействие наркобизнесу и наркомании. На мой взгляд, каждое заседание Национального курултая работает на конкретный результат, и его положительное влияние уже заметно в общественной жизни", — сказала Бибигуль Жексенбай.

Сенатор подчеркнула, что повестка курултая охватывает широкий круг вопросов. В его составе более 100 членов, представляющих различные отрасли и регионы страны, что позволяет выносить на обсуждение системные проблемы, накопленные на местах.

"Речь идет не только о социально-экономических вопросах. Поднимаются темы национальной безопасности, культуры, искусства. Есть основания для обсуждения и парламентских реформ", — отметила она.

Отдельно Бибигуль Жексенбай остановилась на предложениях, которые озвучила на секционном заседании курултая в декабре прошлого года. По ее словам, за последние 30 лет в парламенте были подготовлены и приняты в оригинале на казахском языке всего два закона.

"В рамках будущих парламентских реформ необходимо использовать возможность и готовить законопроекты в оригинале сразу на двух языках. Такая практика существует, например, в Швеции, где оба языка имеют равный статус", — подчеркнула сенатор.

В свою очередь сенатор Амангельды Толамисов назвал Национальный курултай важнейшей площадкой, на которой формируется видение будущего Казахстана. По его словам, курултай способствует укреплению демократических институтов и стал пространством открытого диалога между властью и обществом.

"Национальный курултай играет важную роль в становлении демократии в стране. Он стал площадкой для свободного обмена мнениями и открытых дискуссий с народом. Как и в предыдущие годы, на предстоящем заседании будут всесторонне обсуждаться ключевые вопросы - мировая ситуация, экономика, социальная сфера. В целом на курултае поднимаются именно те темы, которые волнуют общество. Все вопросы, вызывающие общественный резонанс, открыто озвучиваются с трибуны курултая. Поэтому вся страна с интересом ждет это заседание. Мы ожидаем, что в Кызылорде будут четко обозначены дальнейшие направления экономического и политического развития Казахстана", — отметил сенатор.

Также свою точку зрения выразил и руководитель Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития Риззат Тасым. Он считает, что Национальный курултай стал важным звеном демократической модернизации страны. По его словам, курултай выполняет функцию инклюзивной площадки для обсуждения и выработки решений по ключевым направлениям государственной политики.

"Возрождение традиции общенационального собрания подчеркивает историческую преемственность и укрепляет национальное единство. Ежегодные заседания под председательством Главы государства демонстрируют высокий политический статус курултая в системе общественно-государственных отношений", — отметил эксперт.

Он напомнил, что на предыдущих заседаниях было выдвинуто более 400 проработанных инициатив, которые стали основой для обсуждения и принятия ряда законопроектов. По мнению Тасыма, пятое заседание станет новым этапом институционального укрепления курултая как устойчивого механизма диалога между обществом и государством.

"На рабочих секциях и на пленарном заседании с участием Президента в Кызылорде могут быть озвучены системные предложения по вопросам государственного управления, конституционно-парламентских реформ и дальнейшего укрепления ценностных ориентиров. Также в общественном поле обсуждается идея возможного наименования будущего однопалатного парламента "Ұлттық құрылтай", что может повлиять и на трансформацию самой консультативной площадки.", — считает он.

Риззат Тасым подчеркнул, что в основе работы подобных органов лежит концепция совещательной демократии - подхода, при котором решения формируются не только через голосование, но и через глубокий анализ аргументов и поиск общественного консенсуса.

Он напомнил, что истоки нынешнего формата диалога берут начало в 2019 году, когда Президент Касым-Жомарт Токаев инициировал создание Национального совета общественного доверия.