Пятый район Жезказгана с 1972 года находится в санитарно-защитной зоне медеплавильного завода, из-за чего новое жилищное строительство там запрещено. Об этом сообщил аким Улытауской области Дастан Рыспеков на пресс-конференции в СЦК, передаёт корреспондент BAQ.KZ. За время существования региона 25 семей уже получили новые квартиры, переселение продолжается.

Аким Улытауской области напомнил, что Пятый район является одной из самых старых части города. Его застройка начиналась ещё в 1940–1950-х годах – в период работы лагеря Степлаг и формирования крупных промышленных объектов в Жезказгане. Здесь проживали сотрудники обслуживающих предприятий, а позднее – строители города.

Ситуация изменилась после запуска медеплавильного завода. В 1972 году район официально признали санитарно-защитной зоной. Это означает, что территория находится в зоне возможного промышленного воздействия, и поэтому оформлять новые документы на жильё или возводить новые дома там невозможно.

"После запуска медеплавильного завода в 1972 году эта зона была признана санитарно-защитной. С этого времени новые документы на жильё там не оформляются", – пояснил Рыспеков.

Несмотря на то что развитие района невозможно, акимат обеспечивает базовое обслуживание территории.

"Мы проводим ремонт дорог, вывозим мусор. Но полностью развивать район невозможно из-за требований санитарной зоны", – заявил аким.

По его словам, это ограничение прописано в градостроительных нормах и отражено в генеральном плане Жезказгана. Из-за этого государственные органы не могут проводить капитальные проекты или возводить новые жилые объекты.

Как идёт переселение жителей

Аким отметил, что часть жителей уже переехала в безопасные районы города. Работа продолжается.

"25 семей уже получили жильё. Остальные стоят в очереди", – сообщил Рыспеков.

По его словам, сейчас на каждого жителя района ведутся социальные карты, что позволяет учитывать потребности каждой семьи отдельно и планировать переселение поэтапно.

Он также подчеркнул, что акимат работает совместно с градообразующим предприятием – медеплавильным комбинатом, – чтобы ускорить решение вопроса и предоставить помощь тем, кто ещё остается в санитарной зоне.