Пытались "спрятать" номер: в Казахстане выявили 900 нарушений с подложными госномерами
Около 900 нарушений, связанных с подложными госномерами, выявили полицейские на дорогах Казахстана, передает BAQ.KZ
Водители управляли автомобилями с поддельными, скрытыми, нечитаемыми либо неправильно установленными государственными регистрационными номерными знаками.
- Государственный номерной знак — это обязательный идентификатор автомобиля. Ничто не должно препятствовать его свободному и четкому считыванию: номер должен быть установлен по требованиям стандарта, хорошо виден и читаем в любое время. В случае загрязнения водитель обязан своевременно очистить номерной знак. Управление транспортным средством без госномера, а также с поддельными/видоизмененными номерами или с применением устройств и материалов, мешающих идентификации (закрывающих, искажающих, скрывающих символы), является прямым нарушением Правил дорожного движения и законодательства Республики Казахстан, – отметили в АО "НК "КазАвтоЖол", которое принимало участие в оперативно-профилактических мероприятиях вместе с подразделениями полиции, органами транспортной прокуратуры.
В компании призвали водителей соблюдать ПДД и перед выездом проверять надежность крепления, чистоту и читаемость номерных знаков.
– Попытки "спрятать" номер, использовать накладки/пленки/рамки-шторки или устанавливать подложные номера не только создают риски для безопасности, но и влекут жесткую ответственность, вплоть до ареста и лишения водительских прав, – подчеркнули в казАвтоЖол.
Согласно законодательству РК, административная ответственность за данное правонарушение предусматривает штраф от 5 до 15 МРП, административный арест до 5 суток и лишение права управления на 1 год (по решению суда).
