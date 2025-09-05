В Казахстане задержали более тысячи человек и ликвидировали нарколаборатории
Ликвидировано 9 подпольных нарколабораторий.
В Казахстане подвели итоги масштабной спецоперации "Қарасора-2025", которая ежегодно проводится в южных регионах страны в период активного роста наркосодержащих растений, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Только за три месяца антинаркотической кампании задержано 1 082 человека, из них 283 заключены в ИВС.
Полицейские и спецслужбы выявили 677 наркопреступлений, включая 220 фактов выращивания конопли. Ликвидировано 9 подпольных нарколабораторий, прекращена деятельность трёх организованных преступных группировок.
"Из незаконного оборота изъято 6 тонн наркотического вещества, 2 тонны марихуаны, 47 кг гашиша, 3 тонны растения каннабиса, 155 кг синтетических наркотиков, 8,5 тонн прекурсоров. Изъято и уничтожено более 27 тысяч кустов наркосодержащих растений", – сказал зампред Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов.
Особое внимание при операции уделялось южным регионам страны, где традиционно сосредоточены природные очаги произрастания дикорастущей конопли. Так, только в Жамбылской области её площади превышают 63 тысячи гектаров.
Отметим, специоперация "Қарасора" проводится ежегодно с 1 июня по 31 октября и проходит в три этапа: подготовительный, разведывательный и основной. Цель операции – перекрыть каналы выращивания, сбора и транспортировки наркотиков, а также пресечь деятельность организованных преступных групп.
