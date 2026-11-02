Qarmet планирует выпустить 4 млн тонн стали в 2026 году: Президент ознакомился с производством

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Темиртау посетил конвертерный цех металлургического комбината Qarmet. Главе государства показали процесс производства стали и представили результаты модернизации предприятия.

В конвертерном цехе жидкий чугун, поступающий из доменной печи, перерабатывают в сталь. Затем металл направляют на машины непрерывного литья заготовок, после чего он поступает на прокатное производство.

В 2024 году компания провела капитальный ремонт конвертеров №1 и №2. На них полностью заменили корпуса и установили более современные конструкции.

Модернизация должна увеличить объемы выплавки стали, расширить ассортимент продукции и повысить надежность оборудования. Одновременно на комбинате продолжается перевод ряда технологических процессов на природный газ.

Сколько продукции планирует выпустить Qarmet

Председатель совета директоров Qarmet Андрей Лаврентьев представил Президенту производственные показатели и рассказал о реализации инвестиционной программы.

По итогам 2026 года предприятие рассчитывает произвести:

4 млн тонн стали .

3,6 млн тонн угольного концентрата .

3,9 млн тонн железорудного концентрата.

С начала работы компании объем инвестиций превысил 2,7 млрд долларов. Средства направлены на обновление действующих производственных мощностей и строительство новых объектов.

Сколько человек работает на комбинате

Qarmet является крупнейшей горно-металлургической компанией Казахстана с полным производственным циклом. Предприятие объединяет добычу угля и железной руды, производство стали и собственную энергетическую базу.

Компания представляет собой единственный в Центральной Азии интегрированный горно-металлургический комплекс такого типа.

Общая численность собственного персонала Qarmet составляет около 35 тысяч человек. Из них более 14 тысяч работают непосредственно на металлургическом комбинате в Темиртау.

Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Карагандинскую область продолжается.