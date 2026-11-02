Qarmet планирует выпустить 4 млн тонн стали в 2026 году: Президент ознакомился с производством
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Темиртау посетил конвертерный цех металлургического комбината Qarmet. Главе государства показали процесс производства стали и представили результаты модернизации предприятия.
В конвертерном цехе жидкий чугун, поступающий из доменной печи, перерабатывают в сталь. Затем металл направляют на машины непрерывного литья заготовок, после чего он поступает на прокатное производство.
В 2024 году компания провела капитальный ремонт конвертеров №1 и №2. На них полностью заменили корпуса и установили более современные конструкции.
Модернизация должна увеличить объемы выплавки стали, расширить ассортимент продукции и повысить надежность оборудования. Одновременно на комбинате продолжается перевод ряда технологических процессов на природный газ.
Сколько продукции планирует выпустить Qarmet
Председатель совета директоров Qarmet Андрей Лаврентьев представил Президенту производственные показатели и рассказал о реализации инвестиционной программы.
По итогам 2026 года предприятие рассчитывает произвести:
-
4 млн тонн стали.
-
3,6 млн тонн угольного концентрата.
-
3,9 млн тонн железорудного концентрата.
С начала работы компании объем инвестиций превысил 2,7 млрд долларов. Средства направлены на обновление действующих производственных мощностей и строительство новых объектов.
Сколько человек работает на комбинате
Qarmet является крупнейшей горно-металлургической компанией Казахстана с полным производственным циклом. Предприятие объединяет добычу угля и железной руды, производство стали и собственную энергетическую базу.
Компания представляет собой единственный в Центральной Азии интегрированный горно-металлургический комплекс такого типа.
Общая численность собственного персонала Qarmet составляет около 35 тысяч человек. Из них более 14 тысяч работают непосредственно на металлургическом комбинате в Темиртау.
Рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Карагандинскую область продолжается.
Самое читаемое
- В Алматы демонтируют центральную полосу BRT на проспекте Райымбека
- Египет ужесточил въезд для туристов из стран Центральной Азии, кроме Казахстана
- 72% казахстанской пшеницы относится к третьему классу: как это повлияет на экспорт?
- В Шымкенте полностью открыли новый путепровод через железную дорогу на улице Тиленшина
- Более 23 тысяч пенсионеров Астаны посещают Центр активного долголетия