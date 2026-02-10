"Қазағым-ай": в Астане почтили 95-летие Мукагали Макатаева
Поэзия Макатаева прозвучала со сцены "Қазақконцерта" в формате литературно-музыкального вечера, объединившего слово, песню и сценическое искусство, сообщает BAQ.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры РК.
В Государственной академической концертной организации "Қазақконцерт" имени Розы Баглановой прошел литературно-музыкальный вечер "Қазағым-ай", приуроченный к 95-летию одного из самых значимых поэтов казахской литературы Мукагали Макатаева.
Программа вечера была построена на синтезе поэзии и музыки. Со сцены прозвучали известные произведения на стихи Макатаева, ставшие частью культурного кода страны. Зрителям представили как лирические, так и патриотические композиции, давно полюбившиеся разным поколениям.
В мероприятии приняли участие заслуженные деятели культуры, лауреаты престижных премий и ведущие творческие коллективы страны. На сцене выступили артисты театра "Astana Musical", фольклорный ансамбль "Astana sazy", группа "SAZ&SOUL", а также балет ансамбля "Гульдер".
Почетными гостями вечера стали сын поэта Жулдыз Макатаев и его супруга Бакыткуль Макатаева.
Литературно-музыкальный вечер стал не просто памятным событием, но и напоминанием о непреходящей ценности творчества Мукагали Макатаева, чьи стихи продолжают звучать современно и находят отклик у новых поколений.
