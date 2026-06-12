"Қазақ-қырғыз – бір туған": Токаев принял Марлена Маматалиева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Жогорку Кенеша Кыргызстана Марлен Маматалиев обсудили развитие межпарламентского сотрудничества, реализацию двусторонних договоренностей и укрепление союзнических отношений между двумя странами.
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Марлена Маматалиева, который находится в Казахстане с первым официальным визитом, передает BAQ.kz.
Приветствуя гостя, Президент подчеркнул особую значимость визита для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и отметил высокий уровень отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.
"Мы рады, что Вы посещаете нашу страну. Ваш визит имеет большое значение. Уверен, он придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству. Между нашими странами нет каких-либо противоречий и разногласий. Выражение "Қазақ-қырғыз – бір туған" отражает историческую истину. Будучи братьями, мы и впредь будем укреплять наши добрососедские отношения", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент также отметил динамичное развитие экономики Кыргызстана и поздравил братскую страну с избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН.
"Избрание Кыргызской Республики непостоянным членом Совета Безопасности ООН – это поистине историческое событие как для самого Кыргызстана, так и для всей Центральной Азии", – подчеркнул Глава государства.
В свою очередь Марлен Маматалиев поблагодарил Президента Казахстана за теплый прием и передал приветствие от Президента Кыргызстана Садыра Жапарова.
"Хотел бы заверить Вас, что кыргызская сторона поддерживает реализуемые под Вашим руководством масштабные конституционные реформы, закладывающие прочную основу для построения справедливого и прогрессивного Казахстана", – заявил спикер Жогорку Кенеша.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития межпарламентских связей, законодательного сопровождения договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также обменялись мнениями по вопросам социально-экономических преобразований, проводимых в Казахстане и Кыргызстане.
По итогам переговоров собеседники подтвердили приверженность дальнейшему укреплению стратегического партнерства и союзнических отношений между двумя государствами.
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