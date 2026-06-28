«Қазақконцерт» завершил 65-й концертный сезон гала-концертом FOLK SHOW

Фото: Министерство культуры и информации РК

Сегодня 2026, 02:50

Сегодня 2026, 02:50

В Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой состоялся масштабный гала-концерт FOLK SHOW, посвященный закрытию 65-го концертного сезона и собравший почти тысячу зрителей.

Проект представил национальное музыкальное наследие в современном формате. Автором и дирижером FOLK SHOW выступил лауреат республиканских и международных конкурсов, отличник культуры Адилет Азбаев.

На сцене выступили Казахский государственный фольклорный ансамбль Astana Sazy, Казахский государственный симфонический оркестр, группа G band, творческие коллективы и артисты «Қазақконцерт».

В программу вошли композиции Qazaq Symphony, «Шал», «KZ Hits», цикл «Қазақша тренд», кюй Курмангазы «Адай», произведения, посвященные творчеству Батырхана Шукенова, а также известные саундтреки мировой киноиндустрии.