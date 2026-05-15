Қазақстан Халық Кеңесі могут наделить новыми полномочиями

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев представил на заседании палат Парламента проект Конституционного закона "О Қазақстан Халық Кеңесі", передает BAQ.KZ.

Министр подчеркнул, что Қазақстан Халық Кеңесі станет площадкой для выработки согласованных предложений и рекомендаций по ключевым вопросам внутренней политики. Но при этом это не будет подменять деятельность государственных органов и не будет дублировать их.

Высшим органом Совета будет Сессия, а в период между сессиями деятельность будет обеспечивать постоянный коллегиальный орган – Төралқа. Также будет созданы комитеты, отраслевые комиссии, рабочие группы.

Особое внимание в законопроекте уделено вопросам формирования состава Қазақстан Халық Кеңесі.

Предусматривается сбалансированное и паритетное представительство этнокультурных объединений, общественных организаций и некоммерческого сектора, а также маслихатов и общественных советов.

Ключевые полномочия Қазақстан Халық Кеңесі будут носить консультативный характер. Совет сможет готовить предложения по вопросам внутренней политики, участвовать в обсуждении законопроектов, предлагать проведение референдума, организовывать общественные обсуждения и участвовать в общественном контроле.

Также предлагается передать Совету функцию по организации Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который проходит в Астане.

Кроме того, законопроект определяет порядок взаимодействия Совета с гражданским обществом и госорганами на республиканском и региональном уровнях.