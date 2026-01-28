На форуме Qazaqstan NEXT 2026, проходящем в Астане эксперты обсудили развитие х брендов Казахстана и их потенциал выхода на международный рынок, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Модератор форума — председатель правления АО Qazcontent Айна Задабек — задала руководителю направления стратегической аналитики и инсайтов NielsenIQ Эдите Асакавичиене вопрос о локальном брендинге и местных брендах.

"Какие тренды вы наблюдаете у местных брендов в Казахстане и как они выходят на международные рынки? В каких сегментах, на ваш взгляд, отечественные бренды лидируют — в товарах повседневного спроса, в модной индустрии или в других сферах? Как, опираясь на потребителей, вы оцениваете развитие местных брендов? Есть ли в Казахстане возможность совершить большой рывок в этом направлении? Если смотреть, в каких направлениях они расширяются, где самый большой потенциал?" — спросила Айна Задабек эксперта.

Эдита Асакавичиене прежде всего отметила очень высокий потенциал в бьюти-индустрии и в сфере моды.

"В этих направлениях у вас сильные позиции. Особенно если учитывать, что большая часть населения — молодежь, потенциал, думаю, еще выше. Когда молодые люди создают продукт на местном уровне в Казахстане, он часто отражает и актуальные тренды, и спрос. Поэтому тренды хорошие, главное — обращать внимание на потребности. Это мое личное мнение", — ответила Асакавичиене.

Также председатель правления АО Qazcontent поинтересовалась у иностранного спикера, какие решения она бы приняла с социальной точки зрения в 2026 году, и спросила, что бы та сделала, будь она CEO.

"Если бы я была CEO, я бы сказала: нельзя останавливать движение вперед. Всегда нужно понимать, куда уходят изменения. Это, возможно, можно связать с презентацией, о которой я говорила. Нужно создать прочный фундамент, сформировать бренд. Не идти по пути “заработаем быстро здесь и сейчас”, а стремиться создать крепкую основу, которая станет базой для будущей прибыли", — сказала Эдита Асакавичиене.

В ходе форума Айна Задабек также задала вопрос про искусственный интеллект:

"Вы отмечали в новостях, что потребители в Казахстане стали меньше пользоваться Google и больше — инструментами искусственного интеллекта. У меня вопрос: как вы думаете, потребители в Казахстане больше доверяют AI-рекомендациям, чем сообщениям, которые распространяют бренды? Как это влияет на лояльность потребителей?", — обратилась она к эксперту.

"Прежде всего нужно понимать одну вещь: искусственный интеллект берет информацию из интернета. То есть что бы бренд ни публиковал и ни распространял, это оказывается в интернете, и такие чаты вполне могут взять эту информацию и использовать. Поэтому коммуникация крайне важна. Чем больше информации в интернете, тем выше вероятность, что чаты ее возьмут и применят.

Поэтому мы всегда должны помнить об этом. Я провожу параллель с Google: раньше мы учились понимать, как Google выдает информацию в ответ на поисковый запрос. Теперь нам нужно понимать, как искусственный интеллект использует эту информацию и как он ее рекомендует", — отметила Эдита Асакавичиене.

По мнению эксперта, в Казахстане по сравнению с Западной Европой потребители чаще используют инструменты искусственного интеллекта и больше доверяют AI с точки зрения получения информации.

"Поэтому очень важно учитывать, какую мысль о своем бренде вы хотите сформировать у потребителя, и правильно это доносить. Также нужно четко понимать, что именно вы хотите видеть. Мы не говорим: “откажитесь от всего и доверяйте только физическим магазинам”. Есть присутствие в соцсетях, присутствие в интернете, бренд-амбассадоры и другие инструменты. Все это напрямую связано со сторителлингом и потребительским опытом", — заключила эксперт.

Организатором форума выступает KAZMEDIA HOLDING в партнерстве с American Chamber of Commerce in Kazakhstan.

Официальным медиапартнером форума является АО "Qazcontent".

Фото: BAQ.KZ/Артем Чурсинов