«ҚазАвтоЖол» подписал кредитное соглашение на сумму до $700 млн с казахстанскими банками

На круглом столе по вопросам финансирования дорожной отрасли и привлечения банков второго уровня к реализации инфраструктурных проектов подписано соглашение между «ҚазАвтоЖол» и синдикатом казахстанских банков в составе Halyk Bank, Банка ЦентрКредит и Евразийского банка.

Документ предусматривает привлечение финансирования на сумму до $700 млн. Средства будут направлены на дальнейшее развитие и расширение пула инвестиций для проектов национальной компании, которые ранее получали поддержку Банка развития Казахстана.

В прошлые годы для выполнения работ по ремонту и модернизации автомобильных дорог использовались ресурсы БРК. В рамках нового соглашения сотрудничество переводится на долгосрочный формат со сроком действия до 2034 года. Организатором синдицированного финансирования и банком-агентом выступает Halyk Bank.

Как отметил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, достигнутые договоренности позволят перераспределить кредитную нагрузку между финансовыми институтами и высвободить часть кредитного лимита БРК для финансирования новых приоритетных инфраструктурных проектов.

«Глава государства неоднократно подчеркивал необходимость более активного участия банков второго уровня в финансировании реального сектора экономики и привлечения частного капитала к реализации крупных проектов. Сегодня мы видим практический пример такого взаимодействия. Принципиально важно, что речь идет не о новых заимствованиях на строительство дорог, а о рефинансировании действующих обязательств перед БРК за счет средств коммерческих банков. Это позволяет не только расширить участие банковского сектора в финансировании инфраструктуры, но и направить ресурсы института развития на реализацию новых проектов», — подчеркнул вице-премьер.

Привлечение банков второго уровня к развитию дорожной инфраструктуры позволит мобилизовать дополнительные внутренние инвестиционные ресурсы и снизить зависимость крупных национальных проектов от государственного финансирования. Такой механизм создаст условия для более активного участия коммерческих банков в развитии экономики без существенного увеличения бюджетных расходов.