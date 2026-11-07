QAZCONTENT и АЗЕРТАДЖ договорились о сотрудничестве в сфере обмена новостями
Информационные агентства Казахстана и Азербайджана также намерены обмениваться опытом в борьбе с дезинформацией и использовании искусственного интеллекта.
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Азербайджанское государственное информационное агентство АЗЕРТАДЖ и казахстанское акционерное общество QAZCONTENT подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере средств массовой информации.
Документ предусматривает безвозмездный обмен новостями на русском языке, фотографиями и видеоматериалами для дальнейшего распространения в СМИ двух стран. Кроме того, стороны намерены обмениваться профессиональным опытом между журналистами, редакторами и техническими специалистами, совместно противодействовать дезинформации и развивать сотрудничество в области новых технологий, включая искусственный интеллект.
Также меморандум предусматривает возможность реализации совместных медиапроектов, проведения онлайн-семинаров, фотовыставок и взаимного содействия в освещении мероприятий в Казахстане и Азербайджане.
АЗЕРТАДЖ — государственное информационное агентство Азербайджана, основанное в 1920 году. Оно освещает важнейшие события внутри страны и за рубежом, публикует материалы на нескольких языках и распространяет фото- и видеоконтент.
АО «QAZCONTENT» — казахстанская компания, работающая в сфере цифрового медиаконтента и информационных коммуникаций. В её структуру входят отечественные информационные и медиаресурсы, в том числе BAQ.KZ, El.kz и другие проекты, направленные на освещение общественно значимых событий и продвижение казахстанского контента.
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