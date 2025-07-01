В Акционерном обществе "Qazcontent" прошел день открытых дверей, на котором гостям представили новые направления работы компании, передает BAQ.kz.

Председатель Правления АО "Qazcontent" Айна Задабек рассказала о трансформации работы медиахолдинга и планах по развитию редакций. В структуру компании сегодня входят пять ресурсов: Baq.kz, El.kz, Adebiportal.kz, E-history.kz, а также официальный информационный ресурс Республики Казахстан. Порталы развиваются, внедряют новые стандарты и реализуют специальные проекты.

Участникам показали новый офис и оснащенные студии, где можно проводить пресс-конференции, презентации и медиапроекты.

"Сегодня мы увидели, что многое изменилось. Мне понравились ваши спецпроекты - хорошо, что есть возможность развивать креативные идеи. О ряде проектов мы не знали, и считаю, что стоит о них больше рассказывать", - прокомментировала представитель пресс-службы Национального банка РК Индира Арыстанбекова.

Во время презентации также затронули тему работы редакционной команды, которая ежедневно выпускает новостной контент. Для повышения оперативности при сохранении объективности сотрудники используют технологии нейросетей.

"Контент вашей компании всегда отличался качеством, и думаю, что интеграция решений на основе искусственного интеллекта только укрепит эти позиции", - отметил PR-директор Корпорации "Казахмыс" Арман Тлеукенов.

Команда "Qazcontent" продолжает работать в круглосуточном режиме, публикуя эксклюзивные комментарии, аналитические материалы, репортажи, инфографику, интервью и документальные фильмы. В 2024 году компания подготовила порядка 100 тысяч публикаций.

В завершение встречи участники обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, расширения медиакоммуникационных инструментов, тренды, влияние искусственного интеллекта на сферу СМИ, а также как создавать и адаптировать контент для подростков и молодежи.