В столице Казахстана состоялось заседание Альянса тюркских информационных агентств (Alliance of Turkic News Agencies — ATNA), по итогам которого двухлетнее председательство официально перешло от Турции к Казахстану. Теперь руководство Альянсом будет осуществлять АО "Qazcontent", объединяющее ведущие медиаресурсы тюркского мира, передаёт BAQ.KZ.

Вице-президент и главный редактор Anadolu Ajansı Юсуф Озхан подвёл итоги работы за период председательства Турции и рассказал о достигнутых результатах.

"Как отметил господин Бильгехан, для Альянса был создан современный и функциональный веб-сайт. Мы также провели конкурс логотипа, в результате которого появился уникальный символ ATNA, отражающий ценности тюркского медийного сообщества. Кроме того, представители агентств приняли участие в образовательной программе Академии Anadolu Ajansı World Journalism Training. В течение 12 дней журналисты изучали 26 тематических модулей — от журналистской безопасности до управления редакцией во время кризисов. Это уникальная программа, не имеющая аналогов в мире", - подчеркнул он.

По словам Озхана, в дальнейшем Альянс продолжит расширяться, включая новые агентства и наблюдателей, в том числе из Тюркского Кипра и Венгрии.

"Мы уверены, что новые участники укрепят цели Альянса и повысят его международное влияние. От имени Anadolu Ajansı выражаю благодарность госпоже Айне Задабек и команде Qazcontent за тёплый приём и высокий уровень организации заседания. Под её руководством ATNA перейдёт на новый этап развития", - добавил он.

В свою очередь председатель правления АО "Qazcontent" Айна Задабек отметила, что передача председательства Казахстану — это признание роли страны в укреплении медийного сотрудничества между тюркскими государствами.