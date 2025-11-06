Qazcontent принял председательство в Альянсе тюркских информационных агентств (ATNA)
Ранее председательство в ATNA выполняло агентство Anadolu Ajansı (Турция).
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В столице Казахстана состоялось заседание Альянса тюркских информационных агентств (Alliance of Turkic News Agencies — ATNA), по итогам которого двухлетнее председательство официально перешло от Турции к Казахстану. Теперь руководство Альянсом будет осуществлять АО "Qazcontent", объединяющее ведущие медиаресурсы тюркского мира, передаёт BAQ.KZ.
Вице-президент и главный редактор Anadolu Ajansı Юсуф Озхан подвёл итоги работы за период председательства Турции и рассказал о достигнутых результатах.
"Как отметил господин Бильгехан, для Альянса был создан современный и функциональный веб-сайт. Мы также провели конкурс логотипа, в результате которого появился уникальный символ ATNA, отражающий ценности тюркского медийного сообщества. Кроме того, представители агентств приняли участие в образовательной программе Академии Anadolu Ajansı World Journalism Training. В течение 12 дней журналисты изучали 26 тематических модулей — от журналистской безопасности до управления редакцией во время кризисов. Это уникальная программа, не имеющая аналогов в мире", - подчеркнул он.
По словам Озхана, в дальнейшем Альянс продолжит расширяться, включая новые агентства и наблюдателей, в том числе из Тюркского Кипра и Венгрии.
"Мы уверены, что новые участники укрепят цели Альянса и повысят его международное влияние. От имени Anadolu Ajansı выражаю благодарность госпоже Айне Задабек и команде Qazcontent за тёплый приём и высокий уровень организации заседания. Под её руководством ATNA перейдёт на новый этап развития", - добавил он.
В свою очередь председатель правления АО "Qazcontent" Айна Задабек отметила, что передача председательства Казахстану — это признание роли страны в укреплении медийного сотрудничества между тюркскими государствами.
"Для Qazcontent это большая честь и знак доверия со стороны партнёров. Если ранее Альянс сосредоточился на организационных вопросах, то теперь мы переходим к содержательным проектам — обмену опытом, информацией и технологиями. Особое внимание уделим развитию проектов в сфере искусственного интеллекта, которые помогут тюркским СМИ стать конкурентоспособнее на международной арене", - сказала она.
Самое читаемое
- Сколько нужно зарабатывать, чтобы банк одобрил ипотеку в Казахстане в 2025 году
- В селе Абай Туркестанской области открылась современная школа на 600 мест
- 12-летняя девочка попала под колёса авто на пешеходном переходе в Алматы
- Не менее 26 человек погибли в результате мощного тайфуна на Филиппинах
- Административное здание горит в Алматы