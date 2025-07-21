В школах Казахстана разместили специальные QR-коды, с помощью которых удалось выявить подростков с суицидальными мыслями. Об этом сообщил Государственный советник Ерлан Карин, передаёт BAQ.KZ.

"Мы приняли решение разместить специальные QR-коды в школах — в туалетах, подвалах, коридорах, в местах, где не бывает много людей. Этот QR-код направляет ученика на специальный центр психологической поддержки", — сказал Ерлан Карин в интервью журналисту и депутату Мажилиса Нартаю Аралбайулы.

Государственный советник отметил, что идея размещения QR-кодов была вдохновлена опытом внедрения в Казахстане единого номера доверия 111, который начал работать год назад.

"Год назад был запущен телефон доверия 111. На него могли обращаться и женщины, и мужчины, и дети. С ноября 2023 года по ноябрь 2024 года на номер 111 поступило 10 тысяч звонков от детей. После того как мы разместили QR-коды, всего за одну неделю нам пришло 10 тысяч сообщений от школьников. Конечно, 80–90 процентов из них — это просто любопытство или шутки, но оставшаяся тысяча — это реальные обращения от детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", — рассказал он.

Ерлан Карин отметил, что благодаря оперативной связи с детьми, оказавшимися в группе риска, оказанию им необходимой помощи, а также реализации других мер, в прошлом году количество случаев суицида среди несовершеннолетних снизилось на 17% по сравнению с предыдущим годом.

"QR-коды мы начали устанавливать срочно в октябре-ноябре. Тогда, возможно, успели охватить только 2000–3000 школ. В этом году размещаем их уже во всех 7000 школах. Только за первые 5 месяцев этого года, благодаря этим QR-кодам, мы получили сигналы от 28 детей, находившихся в тяжёлом состоянии и стоявших на грани самоубийства. Эти 28 детей нам удалось спасти", — сказал он.

Государственный советник сообщил, что после того, как дети начали делиться своими жалобами и переживаниями через QR-коды, в прошлом году в каждой области были созданы центры психологической помощи. Это стало возможным благодаря закону, принятому Парламентом.

"Ранее по нормативу приходился один психолог на тысячу детей. Сейчас по новому нормативу — один психолог на 500 детей", — отметил Ерлан Карин.

Ранее мы писали о том, что в Казахстане изъяли опасную литературу для подростков. По словам Карина, содержание этих книг могло подталкивать детей к самоубийству.