QR-коды, видеоаналитика и ИИ: как цифровые технологии меняют казахстанскую армию

По всей стране в воинских частях внедряются цифровые сервисы и системы искусственного интеллекта. Новые технологии помогают контролировать безопасность военнослужащих, предотвращать правонарушения, а также упрощают взаимодействие солдат с командованием. О том, как цифровизация применяется в Вооруженных силах, рассказал начальник Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Арман Асенов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Безопасность военнослужащих

По его словам, в Вооруженных силах Казахстана расширяют применение систем видеоаналитики с элементами искусственного интеллекта. Технологии позволяют круглосуточно контролировать обстановку в воинских частях, выявлять потенциально опасные ситуации и оперативно реагировать на них.

В Министерстве обороны отметили, что новые технологии позволяют в круглосуточном режиме осуществлять мониторинг обстановки на объектах воинских частей, своевременно выявлять потенциально опасные ситуации, фиксировать нарушения установленного порядка и оперативно информировать должностных лиц для принятия необходимых мер.

"В каждой воинской части установлены камеры видеонаблюдения, у нас нет мертвых зон. Все это отслеживается и контролируется", – отметил Асенов.

QR-коды вместо длинной цепочки обращений

По словам Армана Асенова, в подразделениях работают QR-коды, через которые военнослужащие могут напрямую обратиться к руководству Министерства обороны.

"Через QR-код молодой человек может выйти на командование, руководство Министерства обороны и доложить о ситуации. В этом году есть новшество – солдатам разрешили пользоваться мобильными телефонами. Поэтому они могут через QR-код доводить информацию не только своему непосредственному командиру, но и напрямую руководству Министерства обороны и департаменту воспитательной и идеологической работы", – пояснил он.

ИИ помогает выбрать воинскую специальность

Цифровые технологии применяются еще до призыва на срочную службу.

По словам Асенова, в Казахстане разработана программа SARBAZ+, благодаря которой будущие военнослужащие могут заранее выбрать направление службы.

"После получения повестки молодой человек может зайти в программу и выбрать воинскую часть, где хотел бы проходить службу. Кому-то интересны ракетные войска, кому-то связь, инженерные подразделения, танковые войска или десантные части. Таким образом, будущие солдаты заранее определяются со своей военной специальностью", – рассказал он.

Кроме того, в армии военнослужащие могут получить дополнительные навыки и сертификаты по востребованным направлениям.

"Мы даем специальности, которые востребованы сегодня как в традиционных сферах, так и в области искусственного интеллекта. В результате ребята выходят со службы уже сертифицированными специалистами", – отметил Асенов.

В Министерстве обороны подчеркнули, что вопросам безопасности военнослужащих уделяется особое внимание.

После прибытия в воинские части военнослужащие срочной службы проходят курс молодого бойца и программу адаптации. На постоянной основе проводится психодиагностическое обследование личного состава, организована работа военных психологов, осуществляется мониторинг морально-психологического состояния военнослужащих.

По словам Асенова, сегодня армия помогает молодым людям получать востребованные навыки и специальности, а также предоставляет возможность получить водительские права.

Мобильное приложение Aybyn App

Отдельное внимание уделяется работе со школьниками. Для участников военно-патриотического движения "Жас сарбаз" разрабатывается мобильное приложение Aybyn App.

По словам Асенова, приложение ориентировано на школьников и использует элементы геймификации.

"Ребенок не просто проводит время в социальных сетях. Через игры казахстанского содержания он изучает историю страны, знакомится с подвигами батыров и героев, зарабатывает баллы и использует их в процессе подготовки", – рассказал он.

Как отметил руководитель центра, в дальнейшем приложением смогут пользоваться более 286 тысяч участников движения "Жас сарбаз".

Похожая система действует и в программе SARBAZ+. Военнослужащие получают баллы за достижения в учебе, чтение дополнительной литературы, успешное выполнение служебных обязанностей и соблюдение дисциплины.

Цифровой контроль

Кроме того, военнослужащим срочной службы обеспечена возможность регулярного общения с родственниками посредством телефонной связи и сервиса видеозвонков "Отбасымен бейнеқоңырау".

Для предупреждения правонарушений и происшествий в войсках используются цифровые системы контроля и мониторинга "Напарник", "Пирамида" и "Жауынгерлік дос".

В Министерстве обороны отметили, что важная роль в поддержании правопорядка отводится командирам и сержантскому составу, которые проходят специальную подготовку по вопросам управления воинскими коллективами, укрепления дисциплины и профилактики конфликтных ситуаций.

Кроме того, контроль за соблюдением прав военнослужащих осуществляется во взаимодействии с родительскими комитетами и Комитетом солдатских матерей. Для оперативного обмена информацией созданы родительские чаты с участием командиров воинских частей.

Таким образом, последовательное внедрение цифровых решений и современных технологий способствует созданию безопасных условий прохождения воинской службы, повышению эффективности профилактической работы и дальнейшему развитию Вооруженных сил Казахстана.