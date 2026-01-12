Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел очередное рабочее совещание, посвященное парламентской и конституционной реформе. В обсуждении приняли участие Государственный советник Ерлан Карин и Помощник Президента по правовым вопросам Ержан Жиенбаев, передает BAQ.kz.

Ерлан Карин сообщил, что на заседании Рабочей группы, состоявшемся 9 января, были выработаны базовые подходы к определению статуса, полномочий и функций будущего однопалатного Парламента, а также принципов его взаимодействия с другими ветвями государственной власти.

Он также отметил, что на следующем заседании Рабочей группы, запланированном на 15 января, планируется обсуждение полномочий нового Парламента в части обеспечения деятельности ключевых государственных институтов.

Ержан Жиенбаев проинформировал Главу государства о новых предложениях, поступающих от членов Рабочей группы и представителей общественности в рамках подготовки конституционной реформы.

Президент подчеркнул необходимость всестороннего учета всех высказанных мнений и инициатив. По его словам, окончательное решение по вопросу конституционной реформы будет принято гражданами страны на общенародном референдуме.

В ходе совещания также был рассмотрен вопрос подготовки к пятому заседанию Национального курултая, которое состоится в Кызылорде. Глава государства утвердил дату проведения заседания — 20 января — и дал ряд конкретных поручений по организационной и содержательной подготовке мероприятия.