Рабочие места, зарплата, производство: партия «Ауыл» провела встречи с трудовыми коллективами предприятий в Атырау и Актобе
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В ходе встреч в Атырауской и Актюбинской областях были обсуждены вопросы продовольственной безопасности, поддержки отечественного производства, создания новых рабочих мест и развития региональной экономики.
Кандидаты от партии «Ауыл» в депутаты Курултая Республики Казахстан встретились с трудовыми коллективами производственных предприятий Атырауской и Актюбинской областей, представив основные приоритеты предвыборной программы.
Встреча на ТОО «Атырауский осетровый рыбоводный завод», расположенном в Жанаталапском сельском округе Атырауской области, прошла с участием Жигули Дайрабаева и Нуртаса Байжанова.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы обеспечения продовольственной безопасности, поддержки отечественных товаропроизводителей, развития перерабатывающей промышленности и создания условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса.
Кандидаты рассказали об инициативах по расширению производственной кооперации, увеличению экспортного потенциала, поддержке предпринимательства, совершенствованию аграрной инфраструктуры и созданию новых рабочих мест в регионах. Также было отмечено, что развитие предприятий, производящих и перерабатывающих отечественную продукцию, позволит укрепить продовольственную безопасность страны и повысить конкурентоспособность казахстанских товаров на внутреннем и внешних рынках.
В ходе встречи также были подняты вопросы повышения статуса трудового человека, улучшения условий труда работников производственной сферы, поддержки занятости населения и обеспечения устойчивого роста агропромышленного комплекса. Во время открытого диалога сотрудники завода высказали свои предложения, касающиеся развития рыбного хозяйства, перерабатывающей промышленности и социально-экономического развития регионов.
Аналогичная встреча состоялась на предприятии ТОО «FIBC KAZAKHSTAN» в Актюбинской области. В ходе общения с коллективом предприятия кандидат в депутаты Курултая Республики Казахстан Камшат Тулеуова рассказала о направлениях программы партии, предусматривающих поддержку отечественного производства, развитие промышленности и региональной экономики, создание благоприятных условий для предпринимательства, повышение статуса трудового человека и улучшение условий труда работников производственной сферы.
В рамках встречи были обсуждены вопросы поддержки казахстанских производителей, укрепления производственной кооперации, развития логистической инфраструктуры, повышения заработной платы сотрудников, создания новых рабочих мест и усиления промышленного потенциала страны.
В завершение встречи работники предприятия задали свои вопросы и внесли предложения по развитию промышленности, предпринимательства и социально-экономическому развитию регионов.
Самое читаемое
- Заводы Carlsberg и PepsiCo строят в Алматинской области
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 4 августа
- Месси определился с будущим в сборной Аргентины
- Выложил видео с нарушениями в соцсетях: мотоциклист получил 10 суток ареста в Алматы
- Астанчанин четыре месяца караулил у дома бывшую сожительницу