Рабочие места, зарплата, производство: партия «Ауыл» провела встречи с трудовыми коллективами предприятий в Атырау и Актобе

В ходе встреч в Атырауской и Актюбинской областях были обсуждены вопросы продовольственной безопасности, поддержки отечественного производства, создания новых рабочих мест и развития региональной экономики.

Кандидаты от партии «Ауыл» в депутаты Курултая Республики Казахстан встретились с трудовыми коллективами производственных предприятий Атырауской и Актюбинской областей, представив основные приоритеты предвыборной программы.

Встреча на ТОО «Атырауский осетровый рыбоводный завод», расположенном в Жанаталапском сельском округе Атырауской области, прошла с участием Жигули Дайрабаева и Нуртаса Байжанова.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы обеспечения продовольственной безопасности, поддержки отечественных товаропроизводителей, развития перерабатывающей промышленности и создания условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса.

Кандидаты рассказали об инициативах по расширению производственной кооперации, увеличению экспортного потенциала, поддержке предпринимательства, совершенствованию аграрной инфраструктуры и созданию новых рабочих мест в регионах. Также было отмечено, что развитие предприятий, производящих и перерабатывающих отечественную продукцию, позволит укрепить продовольственную безопасность страны и повысить конкурентоспособность казахстанских товаров на внутреннем и внешних рынках.

В ходе встречи также были подняты вопросы повышения статуса трудового человека, улучшения условий труда работников производственной сферы, поддержки занятости населения и обеспечения устойчивого роста агропромышленного комплекса. Во время открытого диалога сотрудники завода высказали свои предложения, касающиеся развития рыбного хозяйства, перерабатывающей промышленности и социально-экономического развития регионов.

Аналогичная встреча состоялась на предприятии ТОО «FIBC KAZAKHSTAN» в Актюбинской области. В ходе общения с коллективом предприятия кандидат в депутаты Курултая Республики Казахстан Камшат Тулеуова рассказала о направлениях программы партии, предусматривающих поддержку отечественного производства, развитие промышленности и региональной экономики, создание благоприятных условий для предпринимательства, повышение статуса трудового человека и улучшение условий труда работников производственной сферы.

В рамках встречи были обсуждены вопросы поддержки казахстанских производителей, укрепления производственной кооперации, развития логистической инфраструктуры, повышения заработной платы сотрудников, создания новых рабочих мест и усиления промышленного потенциала страны.

В завершение встречи работники предприятия задали свои вопросы и внесли предложения по развитию промышленности, предпринимательства и социально-экономическому развитию регионов.