В Акмолинской области назначено официальное расследование по факту массового отравления хлором на Макинской птицефабрике, передает BAQ.KZ со ссылкой на КТК. Пятеро сотрудников предприятия были госпитализированы с признаками острого отравления после уборки производственных помещений.

Все пострадавшие - мужчины, работающие мойщиком и подсобными рабочими. Врачи зафиксировали у них схожие симптомы: рвоту, чихание, общую слабость. По предварительным данным, причиной ухудшения состояния стал хлор, использованный при дезинфекции помещений. Как выяснилось, вещество применялось в концентрации, превышающей допустимые нормы.

"Причиной инцидента стало нарушение санитарных норм и правил при выполнении производственных работ", - сообщил Кайрат Жанаев, руководитель отдела департамента государственной инспекции труда по Акмолинской области.

По его словам, создана специальная комиссия под председательством государственного инспектора труда. В её состав вошли также представители санитарно-эпидемиологической службы.